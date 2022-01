Djokovic, problemi col visto in Australia: bloccato in aeroporto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso Djokovic si complica. Il numero uno del tennis mondiale è isolato in aeroporto di Tullamarine in Australia , dove era appena atterrato per partecipare agli Open di Melbourne, perché nel suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il casosi complica. Il numero uno del tennis mondiale è isolato indi Tullamarine in, dove era appena atterrato per partecipare agli Open di Melbourne, perché nel suo ...

Advertising

repubblica : Tennis, il No Vax Djokovic arrivato in Australia ma non puo' scendere dall'aereo. 'Problemi con il visto' - Moixus1970 : RT @ultimenews24: Lo sbarco di Novak Djokovic in Australia si rivela a dir poco complicato. Il visto del tennista serbo non è in regola e s… - iosonorossoblu : Se c'è una giustizia... Djokovic, problemi con il visto in Australia: bloccato in aereo - NickIannello64 : RT @RaiNews: Le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto a #Djokovic e al suo team perché avrebbero presentato u… - jeperego : RT @jeperego: Problemi di visto per #Djokovic arrivato in Australia. Por ninin, quanto mi dispiace. #AO2022 #Australia #AusOpen -