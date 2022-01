Dakar 2022 - Tappa 4: Al-Rajhi penalizzato, vince Al-Attiyah (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da Al Qaisumah a Riyadh, per un percorso lungo oltre settecento chilometri: la quarta Tappa della Dakar è di quelle toste, con ben 465 km di prova speciale che ha visto primeggiare Al-Rajhi. Il saudita della Overdrive Toyota, però, ha commesso una leggerezza: ha superato il limite in una zona a velocità limitata, facendo scattare in automatico 2 minuti di penalità che lo hanno relegato al quinto posto. I risultati ufficiali, alla fine, ci raccontano di una Top 3 formata da Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb e Carlos Sainz. Al-Attiyah controlla. Da parte sua, Nasser Al-Attiyah ha guidato brillantemente, conquistando la vittoria con appena 25 secondi di vantaggio sulla Hunter T1+ di Sébastien Loeb. In soldoni, nella parte alta della classifica assoluta non è cambiato praticamente nulla. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da Al Qaisumah a Riyadh, per un percorso lungo oltre settecento chilometri: la quartadellaè di quelle toste, con ben 465 km di prova speciale che ha visto primeggiare Al-. Il saudita della Overdrive Toyota, però, ha commesso una leggerezza: ha superato il limite in una zona a velocità limitata, facendo scattare in automatico 2 minuti di penalità che lo hanno relegato al quinto posto. I risultati ufficiali, alla fine, ci raccontano di una Top 3 formata da Nasser Al-, Sébastien Loeb e Carlos Sainz. Al-controlla. Da parte sua, Nasser Al-ha guidato brillantemente, conquistando la vittoria con appena 25 secondi di vantaggio sulla Hunter T1+ di Sébastien Loeb. In soldoni, nella parte alta della classifica assoluta non è cambiato praticamente nulla. ...

