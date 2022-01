Covid, lo sfogo del primario di Palermo: “Polmoniti gravissime in pazienti no vax. È veramente un peccato suicidarsi così” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “È veramente un peccato suicidarsi così”. Tiziana Maniscalchi, primario del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, affida a un post su Facebook la sua frustrazione per una situazione che con l’impennata dei contagi sta tornando a essere critica nei reparti di tutta Italia, come testimoniano gli ultimi dati di Agenas sul numero di posti letto occupati da pazienti Covid. Uno sfogo pubblicato proprio nei giorni in cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, le ha assegnato il titolo di cavaliere della Repubblica per il lavoro svolto nell’emergenza Covid dal marzo del 2020. “Polmoniti gravissime con poche speranze di sopravvivere in pazienti non vaccinati anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Èun”. Tiziana Maniscalchi,del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di, affida a un post su Facebook la sua frustrazione per una situazione che con l’impennata dei contagi sta tornando a essere critica nei reparti di tutta Italia, come testimoniano gli ultimi dati di Agenas sul numero di posti letto occupati da. Unopubblicato proprio nei giorni in cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, le ha assegnato il titolo di cavaliere della Repubblica per il lavoro svolto nell’emergenzadal marzo del 2020. “con poche speranze di sopravvivere innon vaccinati anche ...

