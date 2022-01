Calciomercato Roma: arriva l’annuncio di Mou in conferenza! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Poche ore fa è arrivata la conferma: l’affare tra Roma e Arsenal per il trasferimento di Maitlan-Niles a Trigoria sembra in dirittura d’arrivo. Il giocatore starebbe svolgendo in queste ore le visite mediche nel centro medico dei Gunners. Ainsley Maitland-Niles – Arsenal – News A confermarlo è direttamente il tecnico giallorosso Jose Mourinho, come riportato su Twitter da Fabrizio Romano. Ecco le parole del tecnico: ”Non posso dire molto ora ma si, Ainsley sembra un’opzione seria per noi” Inoltre, lo Special One si è sbilanciato parlando del mercato in entrata e di altri possibili innesti: ”Stiamo lavorando per prendere in prestito due giocatori a gennaio” Società giallorossa che sta per chiudere la prima trattativa in entrata e continua a restare molto attiva sul mercato. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Poche ore fa èta la conferma: l’affare trae Arsenal per il trasferimento di Maitlan-Niles a Trigoria sembra in dirittura d’arrivo. Il giocatore starebbe svolgendo in queste ore le visite mediche nel centro medico dei Gunners. Ainsley Maitland-Niles – Arsenal – News A confermarlo è direttamente il tecnico giallorosso Jose Mourinho, come riportato su Twitter da Fabriziono. Ecco le parole del tecnico: ”Non posso dire molto ora ma si, Ainsley sembra un’opzione seria per noi” Inoltre, lo Special One si è sbilanciato parlando del mercato in entrata e di altri possibili innesti: ”Stiamo lavorando per prendere in prestito due giocatori a gennaio” Società giallorossa che sta per chiudere la prima trattativa in entrata e continua a restare molto attiva sul mercato. Ilaria Pacilio

