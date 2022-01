Borsa: Milano solida con corsa Iveco, debole Cnh (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee della Fed, Borsa di Milano tra le migliori in Europa: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,74% a 28.162 punti, mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee della Fed,ditra le migliori in Europa: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,74% a 28.162 punti, mentre ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano solida con corsa Iveco, debole Cnh: Gruppo nato da scissione in aumento del 6%. Calme Mps e Carige - infoiteconomia : In rialzo la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee - piccol1spari : @ergiluvs prob la naba a milano se prendo borsa di studio, sennò accademia di brera ma ho ancora 1 anno e piu per decidere - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,7%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 28.162 punti - lagenda70889069 : Borsa di oggi 5 gennaio: quota 28 mila, inflazione in Italia +3,9% #borsa #inflazione #Milano… -