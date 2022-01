Verona | focolaio Covid | 10 positivi

Advertising

IlmsgitSport : Focolaio Covid nel Verona, 10 positivi (8 sono calciatori): a rischio la partita con lo Spezia - ilmessaggeroit : Focolaio Covid nel Verona, 10 positivi (8 sono calciatori): a rischio la partita con lo Spezia - Moixus1970 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il Verona annuncia: dieci positivi al Covid nel gruppo squadra, otto sono calciatori ???? - SampNews24 : #Verona, nuovo focolaio: otto giocatori positivi al Covid - BMastrotta : @FBiasin Quando capirete che sono misure politiche e non sanitarie, rinsavirete anche voi. Le regole stupide sono f… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona focolaio

- Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, ilha annunciato "che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID - 19 dopo test ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, scoppia il: otto giocatori positivi al Covid. Ben dieci membri del gruppo squadra hanno il Covid Dieci positivi nel, otto sono calciatori. Un altroCovid in Serie A ...Oltre ai calciatori, anche due membri dello staff hanno contratto il virus Allarme Covid in casa Hellas: dopo Magnani infatti anche altri sette giocatori e due membri dello staff sono risultati positi ...Verona - Hellas Verona FC comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID-19 do ...