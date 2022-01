Vaccini, terze dosi in esaurimento? Le parole di Figliuolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa una parte la spinta per un numero sempre più alto di vaccinazioni, dall’altra il timore di non riuscire a soddisfare il fabbisogno dei cittadini in attesa di farsi inoculare la terza dose. L’Italia si trova a fare i conti con una piccola emergenza che però il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha smorzato con una sorta di rassicurazione. Le dosi nella disponibilità delle Regioni si traducono attualmente in poco meno di due milioni e mezzo (2 milioni e 361mila, dato aggiornato a ieri sera), numero che con questa media – mezzo milione di inoculazioni al giorno – sarebbe destinato ad essere polverizzato. Per sgombrare il campo dagli equivoci, Figliuolo ha precisato che non solo arriveranno a breve nuove forniture per raggiungere l’obiettivo dei 15 milioni di Vaccini per il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa una parte la spinta per un numero sempre più alto di vaccinazioni, dall’altra il timore di non riuscire a soddisfare il fabbisogno dei cittadini in attesa di farsi inoculare la terza dose. L’Italia si trova a fare i conti con una piccola emergenza che però il commissario straordinario Francesco Paoloha smorzato con una sorta di rassicurazione. Lenella disponibilità delle Regioni si traducono attualmente in poco meno di due milioni e mezzo (2 milioni e 361mila, dato aggiornato a ieri sera), numero che con questa media – mezzo milione di inoculazioni al giorno – sarebbe destinato ad essere polverizzato. Per sgombrare il campo dagli equivoci,ha precisato che non solo arriveranno a breve nuove forniture per raggiungere l’obiettivo dei 15 milioni diper il ...

