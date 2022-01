Tamponi, code in tutta Italia: due chilometri al nuovo drive in di Milano Rho, lunga a fila anche a Brescia (Di martedì 4 gennaio 2022) Primo tampone prima delle 11, orario previsto per l'apertura, nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 di MilanoFiera a Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Primo tampone prima delle 11, orario previsto per l'apertura, nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 diFiera a Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al ...

Advertising

fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - GiovaQuez : Il premier israeliano, Naftali Bennett: 'La bufera è in arrivo. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. G… - corradoformigli : 2) Le code per i tamponi, gli assalti alle farmacie da parte di chi rifiuta il vaccino e ha bisogno del green pass… - calabrianewsit : Caos tamponi in Calabria: code lunghissime e attese sterminate - - palermo24h : Covid Sicilia, “Inammissibili le code per i tamponi a Catania e Acireale”. Cgil e FP Cgil: “Urgente trovare soluzio… -