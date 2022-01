Studi in Israele sulla quarta dose, aumenta di 5 volte gli anticorpi (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno Studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi dopo una settimana dalla sua somministrazione. Lo ha riferito il primo ministro Naftali Bennett, citando Studi preliminari. “Una settimana dopo l’iniezione della quarta dose, sappiamo con maggiore certezza che è sicura ed efficace: c’è un aumento di cinque volte del numero di anticorpi nella persona vaccinata”, ha detto Bennett ai giornalisti uscendo dal laboratorio del centro medico Sheva. Bennett ha aggiunto che i dati raccolti finora dal Centro Medico Sheba sembrano indicare che la quarta dose garantisce una protezione “molto migliore” sia dai contagi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Unoo israeliano ha scoperto che ladi vaccino anti-Coviddi cinqueglidopo una settimana dalla sua somministrazione. Lo ha riferito il primo ministro Naftali Bennett, citandopreliminari. “Una settimana dopo l’iniezione della, sappiamo con maggiore certezza che è sicura ed efficace: c’è un aumento di cinquedel numero dinella persona vaccinata”, ha detto Bennett ai giornalisti uscendo dal laboratorio del centro medico Sheva. Bennett ha aggiunto che i dati raccolti finora dal Centro Medico Sheba sembrano indicare che lagarantisce una protezione “molto migliore” sia dai contagi ...

