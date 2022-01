Stasera in tv | oggi 4 gennaio 2022 | Sissi e Back to school

(Di martedì 4 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 4sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 4: la programmazione La programmazione serale di martedì 4è ampia. Rai1 presenta il documentario Meraviglie - La Penisola dei tesori, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la seconda puntata della nuova serie tv. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei oppure su Italia 1 dove va in scena la prima puntata del nuovo programmato, condotto da Nicola ...

Advertising

RaiCultura : Il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 della @Vienna_Phil dalla maestosa Sala del @Musikverein, oggi #1gennaio… - AriannadaTodi : Ecco, oggi avrei dovuto mettere una cravatta per provare stasera, al momento di toglierla, quella sensazione di sol… - Prudenzi4 : RT @CiroNostro: Menomale che stasera c’è il #GattoThunbergShow: ci faremo compagnia tra negativi con il nuovo singolo di @Retroeggs e vari… - AntonellaAte : RT @CiroNostro: Menomale che stasera c’è il #GattoThunbergShow: ci faremo compagnia tra negativi con il nuovo singolo di @Retroeggs e vari… - xiaozhaning : oggi pome/stasera devo farne 40 che ridere -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

Serie tv SISSI su Canale 5:, 4 gennaio 2022, va in onda la seconda puntata Il debutto italiano di Sissi , avvenuto lo scorso martedì 28 dicembre, ha appassionato 3.383.000 spettatori pari al 16.7% di share (nel dettaglio, ...Non c'è filosofia nella farsa che recito, ma un personaggio della vita vera, un tal dei ...diretta da Carolina Rosi (per anni compagna di arte e di vita di Luca), con la regia di Roberto ...Flavio Montrucchio torna con Primo Appuntamento, scopriamo le anticipazioni e le novità, in onda stasera 4 gennaio 2022 ...Stasera, 4 gennaio Alberto Angela è pronto per tornare in tv, con Meraviglie-La Penisola dei Tesori. Il conduttore e divulgatore scientifico torna su Rai 1 durante le feste natalizie, pronto a regalar ...