Sorpresi con 9.000 esemplari di ricci: due sub finiti nella ”rete” la notte di Capodanno (Di martedì 4 gennaio 2022) Due sub amatoriali credevano di farla franca, ma si sbagliavano di grosso. Erano alle prese con la loro pesca illegale di ricci di mare, la notte di Capodanno scorsa, e già immaginavano che avrebbero festeggiato il loro ricco e succulento bottino. Nessuno si sarebbe mai aspettato un intervento delle fiamme gialle nel bel mezzo della notte di San Silvestro. Ad interrompere l’attività illegale di due subacquei, ci hanno pensato, infatti, i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Questi li hanno Sorpresi mentre si accingevano furtivamente a guadagnare la riva con un ricco “bottino”. Avevano nella loro rete circa 9.000 esemplari di riccio di mare. Leggi anche: Santa Marinella, operazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) Due sub amatoriali credevano di farla franca, ma si sbagliavano di grosso. Erano alle prese con la loro pesca illegale didi mare, ladiscorsa, e già immaginavano che avrebbero festeggiato il loro ricco e succulento bottino. Nessuno si sarebbe mai aspettato un intervento delle fiamme gialle nel bel mezzo delladi San Silvestro. Ad interrompere l’attività illegale di due subacquei, ci hanno pensato, infatti, i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia. Questi li hannomentre si accingevano furtivamente a guadagnare la riva con un ricco “bottino”. Avevanolorocirca 9.000dio di mare. Leggi anche: Santa Mari, operazione ...

Advertising

CorriereCitta : Sorpresi con 9.000 esemplari di ricci: due sub finiti nella ”rete” la notte di Capodanno - occhio_notizie : Sorpresi con 74 grammi di stupefacenti e oltre 800 euro nel #Napoletano: I NOMI | - lagactaa : 4 Gen 1750 Bruno Lenoir e Jean Diot vengono sorpresi a fare sesso in pubblico. sono gli ultimi due francesi ad esse… - ly_marti : si vabe però anche meno con sta questione dei prezzi da parte di tutte le fazioni perché si ok le cose non sono mai… - gallavichisback : @elizaxonly AMO???? tutte e due con canzoni di taylor ma non siamo sorpresi -