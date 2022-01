Serie C, il Monopoli si rinforza: è in arrivo un attaccante dalla Lazio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alessandro Rossi sarà un calciatore del Monopoli fino al termine della stagione. L'attaccante arriva in prestito dalla Lazio Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alessandro Rossi sarà un calciatore delfino al termine della stagione. L'arriva in prestito

Advertising

MonopoliCalcio : Ha esordito in Serie A ed in Europa League con la maglia della S.S. Lazio. 60 presenze in Serie B con le maglie di… - Mediagol : Serie C, il Monopoli si rinforza: è in arrivo un attaccante dalla Lazio - BomberIgli : Calciomercato day2 Escalante ?Alaves (prestito) Rossi?Monopoli (prestito e recumpra) Lukaku ??Vicenza Lazzari???Tori… - Gianluc96955001 : RT @DiMarzio: #SerieC | @MonopoliCalcio, ufficiale il trasferimento di #Rossi in prestito dalla @OfficialSSLazio Dal nostro network, #LaC… - Gianluc96955001 : RT @MonopoliCalcio: Ha esordito in Serie A ed in Europa League con la maglia della S.S. Lazio. 60 presenze in Serie B con le maglie di Sal… -