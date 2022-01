Quirinale | Verini PD a iNews24 | “L’autocandidatura di Berlusconi è troppo divisiva”

Leggi su inews24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Onorevole, come se non bastassero le polemiche per le dichiarazioni di D’Alema , ad agitare ulteriormente la situazione è arrivata anche la richiesta del senatore Marcucci di convocare un congresso subito dopo l’elezione del Capo dello Stato per decidere sull’allargamento a sinistra del Pd. Lei che ne pensa? “Credo che al di là di chi L'articolo proviene da.it.