Obbligo vaccinale, prima per i lavoratori e poi per tutti Governo spaccato, Draghi sceglie la strada dei due step (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, anche Maurizio Landini, numero uno della Cgil, chiede al Governo di introdurre il vaccino obbligatorio per tutti perché "il contagio non avviene nei luoghi di lavoro o in ufficio". A questo punto gli occhi della politica sono tutti puntati sulla cabina di regia e... Segui su affaritaliani.it

