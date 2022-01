Milan, comunicato ufficiale: un giocatore positivo al Covid / News (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid di un giocatore. I rossoneri non hanno svelato il nome Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, attraverso il proprio sito, hala positività aldi un. I rossoneri non hanno svelato il nome

Advertising

AntoVitiello : #Covid al #Milan. Per questione di privacy (su specifica richiesta dell'atleta) non è stato comunicato il nome del… - internewsit : Milan, nuovo giocatore positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale - - ciroaleroby4 : RT @AntoVitiello: #Covid al #Milan. Per questione di privacy (su specifica richiesta dell'atleta) non è stato comunicato il nome del giocat… - Milannews24_com : Perché il #Milan non lo ha comunicato - MarcoM267 : RT @AntoVitiello: #Covid al #Milan. Per questione di privacy (su specifica richiesta dell'atleta) non è stato comunicato il nome del giocat… -