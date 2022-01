“Il Covid non andrà via, ci vorranno migliaia di anni. Dovremo vaccinarci ogni inverno”, dice Ilaria Capua (Di martedì 4 gennaio 2022) La virologa Ilaria Capua interviene per fare il punto della situazione sulla pandemia di Covid e spiega come funzioneranno, d’ora in avanti, le vaccinazioni. Fino a qualche mese fa Omicron per i classicisti era solo una lettera dell’alfabeto greco. Per gli altri nemmeno quello. Oggi tutti abbiamo imparato, a malincuore, a conviverci: è la nuova L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 gennaio 2022) La virologainterviene per fare il punto della situazione sulla pandemia die spiega come funzioneranno, d’ora in avanti, le vaccinazioni. Fino a qualche mese fa Omicron per i classicisti era solo una lettera dell’alfabeto greco. Per gli altri nemmeno quello. Oggi tutti abbiamo imparato, a malincuore, a conviverci: è la nuova L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? In Finlandia l’uso del “passaporto Covid” ossia del Green Pass, è stato sospeso: come riportato dal Min… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: #Covid al #Milan. Per questione di privacy (su specifica richiesta dell'atleta) non è stato comunicato il nome del giocat… - Aurora70033912 : RT @sportface2016: +++La Lega di #SerieA non rinvia nessuna partita, il calendario del 6 gennaio rimane invariato+++ #Covid_19 -