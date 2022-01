"GF Vip", l'incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia (Di martedì 4 gennaio 2022) È un inno all'amore l'incontro tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia nella Casa del ' Grande Fratello Vip '. L'attrice, nel corso della 31esima puntata, riceve la visita della moglie che le dedica parole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) È un inno all'amore l'tra Evanella Casa del ' Grande Fratello Vip '. L'attrice, nel corso della 31esima puntata, riceve la visita della moglie che le dedica parole ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, la difficile storia di Eva Grimaldi e l’incontro con la moglie Imma Battaglia | Video Mediaset - lbarton91 : Alfonsina eccitatissima da questo incontro. Sa che li attenderà entrambi al suo cospetto. Se vuoi fare il #GFvip… - trashitalia3 : stasera al #gfvip -biagio e miriana la loro storia più l'incontro di biagio con alcuni vip in casa -alessandro e s… - instaNewsIT : Finale in atteso per Gianmaria #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano sbotta dopo essere stato nominato da Gianmaria Antinolfi: “A me ‘ste buffonate non pi… -