Figlie uniche, quando il romanzo si tinge di rosa (Di martedì 4 gennaio 2022) Tre donne, tre mondi separati che girano però uno nell'altro e uno per l'altro. Il sole attorno cui tutto ruota è Celeste, madre e nonna di Costanza e Sofia, che da lei si allontanano ogni giorno esauste, quasi oberate dal peso di quella sua personalità resa lucente e levigata da una vita straordinaria, per poi inesorabilmente tornare, attratte da quello splendore irresistibile quanto difficile da reggere, in un gioco di specchi e rinvii, e affacciarsi tutte e tre insieme sul ciglio della vita e dei suoi misteri. L'universo di Figlie uniche, romanzo di esordio di Claudia Marin, giornalista del Quotidiano nazionale, contiene un microcosmo femminile. Un universo che è assolutamente intimo, fatto di gesti e di pensieri, di confessioni aspre e di desideri di dolcezza. Lo specchio a cui si è fatto cenno è il romanzo stesso.

