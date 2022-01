Evasione fiscale, la ricetta del Tesoro: lotteria degli scontrini con estrazioni istantanee e raccolta di dati su web e social per individuare chi dichiara troppo poco (Di martedì 4 gennaio 2022) Bocciato il cashback: ha davvero incentivato i pagamenti elettronici e la digitalizzazione, ma non risulta che abbia avuto effetti “significativamente differenti” per i settori in cui è maggiore la propensione ad evadere (ma soprattutto costa troppo). Promossa la lotteria degli scontrini, che sarà affiancata da un’estrazione istantanea e verrà finalmente pubblicizzata. Ma dovrebbe anche essere semplificata, eliminando la necessità di comunicare il codice personale prima del pagamento. Per il resto, secondo il Tesoro la strada migliore per ridurre l’Evasione fiscale passa per un massiccio uso dei dati già a disposizione delle Entrate e un allargamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, che si sta rivelando determinante nel contenere il fenomeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Bocciato il cashback: ha davvero incentivato i pagamenti elettronici e la digitalizzazione, ma non risulta che abbia avuto effetti “significativamente differenti” per i settori in cui è maggiore la propensione ad evadere (ma soprattutto costa). Promossa la, che sarà affiancata da un’estrazione istantanea e verrà finalmente pubblicizzata. Ma dovrebbe anche essere semplificata, eliminando la necessità di comunicare il codice personale prima del pagamento. Per il resto, secondo illa strada migliore per ridurre l’passa per un massiccio uso deigià a disposizione delle Entrate e un allargamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, che si sta rivelando determinante nel contenere il fenomeno ...

CottarelliCPI : Dal primo gennaio il tetto sul contante scende a 1000 euro. Ora ci saranno quelli che dicono che gli anziani non po… - ruffino_paola : RT @Marco_dreams: Il procuratore di New York, Letitia James, vuole interrogare Donald Trump nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale… - sgangher : @LauraEmmeP E vai di evasione fiscale ... - AldoMotzo : @bassarelli @GDF Vairus ed evasione fiscale abbattuti con un solo colpo. - AppostaMi : @pablo__liberal @2111Ludovyca @LilianaCherubi1 @matteorenzi per alcune categorie professionali, liberalizzazione di… -