Covid, Bassetti su variante Omicron per i non vaccinati: «È una roulette russa» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il futuro del Covid, la variante Omicron, il ruolo dei tamponi. Sono temi toccati dal professor Matteo Bassetti nel corso della trasmissione Rai Agorà. Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova in relazione ai numeri delle infezioni ha ritenuto “probabile” che il picco possa arrivare «nelle prossime due-tre settimane». Un pensiero a cui ha aggiunto un monito chiaro: «Questi numeri vanno guardati con occhi diversi da quelli che usavamo un anno fa». Essere positivi al Covid è un fatto che può portare a situazioni diverse Parole che mirano a mettere in evidenza come nel concetto di “persona positiva” si identificano due diverse condizioni, con parametri per fortuna incoraggianti. «Da una parte - ha specificato Bassetti - c'è chi ha la polmonite da ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 gennaio 2022) Il futuro del, la, il ruolo dei tamponi. Sono temi toccati dal professor Matteonel corso della trasmissione Rai Agorà. Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova in relazione ai numeri delle infezioni ha ritenuto “probabile” che il picco possa arrivare «nelle prossime due-tre settimane». Un pensiero a cui ha aggiunto un monito chiaro: «Questi numeri vanno guardati con occhi diversi da quelli che usavamo un anno fa». Essere positivi alè un fatto che può portare a situazioni diverse Parole che mirano a mettere in evidenza come nel concetto di “persona positiva” si identificano due diverse condizioni, con parametri per fortuna incoraggianti. «Da una parte - ha specificato- c'è chi ha la polmonite da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - Avvenire_Nei : Il cardinale Bassetti negativo al Covid. «Aderiamo alla campagna vaccinale» - Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - Tittina93lameyo : RT @Pie974: Il tintinnio delle manette fa paura. Già questa dichiarazione di qualche mese fa basta e avanza. Per adesso è ancora a piede li… - GiovanniB_ImDi : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: non c'è nessun problema a vaccinarsi ogni 6 mesi, d'altronde gli operatori sanitari si v… -