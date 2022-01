Como: non si ricordano dove hanno parcheggiato l'auto, lanciano un appello sui social (Di martedì 4 gennaio 2022) Da Casatenovo, provincia di Lecco, fino a Como per trascorrere una piacevole domenica nel centro della città lombarda. Monica e Mauro, originari della provincia di Lecco, avevano il desiderio di visitare le luci di Natale e i mercatini tra le casette nella prima domenica del 2022. La gita a Como E così hanno fatto: domenica mattina sono saliti a bordo della loro Renault Clio colore panna e da Casatenovo sono arrivati a Como. Stando all'opinione di molti lombardi, la città è una delle più affascinanti durante il periodo delle feste. La coppia ha trascorso diverse ore in centro, visitando le luci d'artista, il centro storico e i mercatini. Nel tardo pomeriggio hanno deciso di fare ritorno a casa. E lì è sorto un problema. La coppia, infatti, non ricordava dove aveva ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 gennaio 2022) Da Casatenovo, provincia di Lecco, fino aper trascorrere una piacevole domenica nel centro della città lombarda. Monica e Mauro, originari della provincia di Lecco, avevano il desiderio di visitare le luci di Natale e i mercatini tra le casette nella prima domenica del 2022. La gita aE cosìfatto: domenica mattina sono saliti a bordo della loro Renault Clio colore panna e da Casatenovo sono arrivati a. Stando all'opinione di molti lombardi, la città è una delle più affascinanti durante il periodo delle feste. La coppia ha trascorso diverse ore in centro, visitando le luci d'artista, il centro storico e i mercatini. Nel tardo pomeriggiodeciso di fare ritorno a casa. E lì è sorto un problema. La coppia, infatti, non ricordavaaveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Como non Superbonus 110% In Lombardia lavori per 2,8 miliardi Se queste opportunità avessero avuto fine con il 2021, si temeva che già in questo mese di gennaio molti costruttori si sarebbero trovati nella condizione di non poter più lavorare con molti cantieri ...

Sindaco di Como 2022, frena il nome di Stefano Molinari? Sul candidato di FdI il peso del voto in Provincia Smaltiti i festeggiamenti per la fine dell'anno, la politica comasca riprende slancio. Obiettivo, come ovvio, le prossime elezioni amministrative. L'inizio del 2022 non ha intanto ancora risolto il mistero su un possibile Landriscina bis e di fatto, sul campo per ora si ritrovano l'inossidabile Alessandro Rapinese, Barbara Minghetti sul fronte del centrosinistra, ...

Como, non si ricordano dove hanno parcheggiato l'auto: l'appello per ritrovarla

Carcere, clamorosa protesta di un detenuto: sul tetto del penitenziario per ore Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria aveva preannunciato una mobilitazione sotto l'ufficio del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, per denunciare la grave situazione delle carceri ...

