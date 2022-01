Calcio: Eriksen torna a parlare 'voglio Mondiale Qatar' (Di martedì 4 gennaio 2022) Christian Eriksen torna a parlare davanti alle telecamere per la prima volta da oltre 6 mesi, rompendo un silenzio che durava da prima del malore che lo ha colpito lo scorso 12 giugno, durante la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Christiandavanti alle telecamere per la prima volta da oltre 6 mesi, rompendo un silenzio che durava da prima del malore che lo ha colpito lo scorso 12 giugno, durante la ...

