Alex Belli sfiora la rissa con Alessandro Basciano (Di martedì 4 gennaio 2022) Alex Belli ieri è ritornato nella casa del Grande Fratello Vip 6 per l'ennesimo confronto. Fin dal primo momento in studio il protagonista di Centovetrine si mostra incattivito: "Sono nella versione stronzetto. Nel 2022 volemose bene non va bene". Ma perché Alex Belli entra nella casa? I telespettatori si chiedono subito perché mai il concorrente che ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 6 ormai un mese fa debba ritornare dentro la casa per un confronto, il motivo è presto spiegato: vuole un confronto con Alessandro Basciano. Infatti, quando hanno discusso un paio di puntate fa, Basciano ha affermato davanti a tutte le ragazze: "Non parlare di me, pensa a tua moglie … La prima volta te le ha fatte finte le corna tua moglie, la seconda te le fa vere. Portamela ...

