Tifosa nota un melanoma e salva il tecnico Due squadre le pagano una borsa di studio

Seattle, la studentessa di medicina premiata per la grande attenzione "Quel tumore poteva essere fatale"...del telefono: il neo sul collo potrebbe essere un melanoma, ha scritto in sostanza la donna. Hamilton ha raccolto l'indicazione e si è sottoposto a controlli immediati. La diagnosi della...Due squadre della National Hockey League americana hanno finanziato una borsa di studio di 10mila dollari per la tifosa che ha ‘salvato’ un assistente dei Vancouver Canucks, avvertendolo che una macch ...Nadia Popovici, tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks. La donna ha notato un dettaglio sul collo di Brian Hamilton, responsabile dell ...