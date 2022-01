PSVITA Rilasciato Vita Launcher v 3 5

Leggi su gamesandconsoles

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo sviluppatore cy33hc haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 3.5.è un’applicazione di avvio di app/giochi che supera il limite di 500 bolle(limite di) oltre a lanciare altre app installate, rom da emulatori e giochi per PSP e homebrew tramite Adrenaline. Utilizzare insieme all’app CopyIcons per ottenere icone non create da. https://github.com/cy33hc/copyicons Caratteristiche I giochi sono raggruppati in più categorie (/psp/homebrew/preferiti) incluse console retrò come nes,snes,gb,gbc,gba,n64 ecc. Puoi lanciare tutti i giochi, le bolle di Adernaline e (giochi retrò senza bolle). Ha il controllo genitori per ...