Preghiera della sera 3 Gennaio 2022?: “Donaci la Tua saggezza” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Donaci la saggezza”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 3 gennaio 2022) “la”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Riforma della Giustizia, urgenza nazionale. Una preghiera per Angelo. - KattInForma : Preghiera della sera 3 Gennaio 2022?: “Donaci la Tua saggezza” - inmyItalianshoe : @MauroLeonardi3 Per non perdere la fede nella preghiera in tutti i momenti difficili della vita, e neanche nei mome… - GiuseppePiu1 : @danieladeponti1 @PeterWo31671308 @leoneleone451 @Mara55607978 @PIERRETAXINA @emmpad2 @BGrisafi @LicitraCarmela… - adichiaravalle : -