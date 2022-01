Pa: Brescia (M5S), ‘da Brunetta scarsa visione futuro’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Mentre altri Paesi europei continuano a guardare allo smart working, il ministro Brunetta, invece, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ancora una volta siamo di fronte alla scarsa visione del futuro e una mancata consapevolezza del reale lavoro portato avanti da tutti i dipendenti della Pa, e non solo, durante la pandemia.” Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Mentre altri Paesi europei continuano a guardare allo smart working, il ministro, invece, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ancora una volta siamo di fronte alladel futuro e una mancata consapevolezza del reale lavoro portato avanti da tutti i dipendenti della Pa, e non solo, durante la pandemia.” Lo afferma Giuseppe, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

