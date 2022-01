La maggioranza si divide sul nucleare Il silenzio del Pd

Advertising

ilgiornale : La proposta della maggioranza di installare una scultura dedicata a Elena Cornaro Piscopia su uno dei due basamenti… - ShadyandMe1969 : RT @manni_valeria: Cercherò di essere il più breve possibile: nell'ultimo anno ho visto l'avvicinarsi della morte della mia Italia,della Sc… - GualcoGabriella : RT @manni_valeria: Cercherò di essere il più breve possibile: nell'ultimo anno ho visto l'avvicinarsi della morte della mia Italia,della Sc… - MarceVann : RT @manni_valeria: Cercherò di essere il più breve possibile: nell'ultimo anno ho visto l'avvicinarsi della morte della mia Italia,della Sc… - BandyCrash : RT @manni_valeria: Cercherò di essere il più breve possibile: nell'ultimo anno ho visto l'avvicinarsi della morte della mia Italia,della Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : maggioranza divide

Il Manifesto

Quello che liè l'analisi sul ruolo dell'ex presidente Bce. M5s e Art.1 contrari all'... possibilità che Letta non può nominare perché scatena l'ira di dio nelladei parlamentari, ..."NUCLEARE E GAS FONTI GREEN", COMMISSIONEUE/ Austria: "Pronti a fare causa" "Io mi metto a ...ci siano primarie all'interno del Movimento 5 Stelle e primarie con quanta più ampia...Il premier ascolterà tutti ma deciderà rapidamente sull'obbligo del vaccino, in un contesto in cui la maggioranza è divisa in vista delle elezioni per il Quirinale. La proposta della ministra Gelmini ...Secondo Baldinelli, questa sarà una vera prova del nove per il Sindaco Stirati e per la tenuta della sua maggioranza divisa su questo tema, una prova del nove con la quale si misurerà la credibilità e ...