Il 2022 un anno di ponti lunghi e week end: il calendario con le date utili (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutti ma proprio tutti, puntano sul 2022 come anno del riscatto. E ci auguriamo davvero che possa essere per gli italiani ma anche per i nostri amici del pianeta terra, un anno davvero migliore di quello che ci ha appena lasciati. E per qualcuno, il buon giorno si vede dal mattino con un’ottima notizia che riguarda i giorni di festa e i possibili ponti che ci saranno in questo nuovo anno. Il 2022 un anno dal calendario benevolo soprattutto per chi cerca giorni di relax, oltre alle classiche ferie e per chi ama partire non appena ce n’è l’occasione , approfittando appunto, dei famosi ponti! Si inizia proprio con quello della Befana. Qualcuno infatti, nonostante il periodo complicato, ha già approfittato del primo ponte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutti ma proprio tutti, puntano sulcomedel riscatto. E ci auguriamo davvero che possa essere per gli italiani ma anche per i nostri amici del pianeta terra, undavvero migliore di quello che ci ha appena lasciati. E per qualcuno, il buon giorno si vede dal mattino con un’ottima notizia che riguarda i giorni di festa e i possibiliche ci sarin questo nuovo. Ilundalbenevolo soprattutto per chi cerca giorni di relax, oltre alle classiche ferie e per chi ama partire non appena ce n’è l’occasione , approfittando appunto, dei famosi! Si inizia proprio con quello della Befana. Qualcuno infatti, nonostante il periodo complicato, ha già approfittato del primo ponte ...

Advertising

dimsmirnov175 : «Caro amici! Io auguro il felice anno nuovo 2022!» - AmiciUfficiale : Un buon anno dai nostri ragazzi! Felice 2022 a tutti! ?? #Amici21 - pietroraffa : Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Ques… - iamgnokko : Twitter scopre il 3 gennaio del 2022 che metà degli utenti di Twitter non ha mai visto una fica. Di nuovo, buon anno - gilnar76 : Inizio dell'anno con i botti: sorprese Sozza e Chiffi per i big match #Arbitraggio #Calcio #LucaMarelli… -