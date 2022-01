Green pass immediato ai guariti: basterà un tampone con esito negativo per riattivarlo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Governo ha deciso di cambiare la procedura per i cittadini positivi al Sars-CoV-2. Dopo il caos di questi giorni per le file e i tamponi e i ritardi nell’inserimento dei dati sulla piattaforma nazionale che registra tamponi e vaccini, chi guarirà dal Covid non dovrà più avere il certificato di guarigione, ma basterà il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Governo ha deciso di cambiare la procedura per i cittadini positivi al Sars-CoV-2. Dopo il caos di questi giorni per le file e i tamponi e i ritardi nell’inserimento dei dati sulla piattaforma nazionale che registra tamponi e vaccini, chi guarirà dal Covid non dovrà più avere il certificato di guarigione, mail L'articolo proviene da Inews24.it.

