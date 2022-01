Genoa | ufficiale il primo colpo del 2022 | ecco Hefti

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ildelil comunicato dell’acquisto di SilvanÈ Silvanilrinforzo deldel. L’esterno svizzero arriva a titolo definitivo dallo Young Boys e indosserà la maglia numero 36. Nato a Rorschach il 25 ottobre 1997, ha vestito le maglie di San Gallo e successivamente Young Boys, club con cui ha vinto il Campionato Svizzero nella stagione 20/21. In questa stagioneha totalizzato anche sei presenze e un gol in Champions League. Queste le parole del General Manager Spors: «Sono molto contento del fatto che siamo riusciti a convincere Silvana unirsi a noi. Con lui rinforziamo la fascia destra ...

Calciomercato.com

