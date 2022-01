E' morto lo scrittore e traduttore Gianni Celati

Advertising

Roma, 3 gennaio 2022 - ÈGianni Celati ,, critico letterario e traduttore. Aveva 84 anni e da tempo viveva a Brighton , in Inghilterra. Nato nel 1937 a Sondrio , laureatosi a Bologna con una tesi su Joyce, nel ..."Scompare un grande intellettuale del Novecento", dice il ministro della Cultura Franceschini - Gianni Celati è stato, critico letterario e traduttore. Tra le sue opere, Narratori delle ...È morto Gianni Celati, scrittore, critico letterario e traduttore. Aveva 84 anni e da tempo viveva a Brighton, in Inghilterra. Nato nel 1937 a Sondrio, laureatosi a Bologna con una tesi ...Nato a Sondrio, da tempo viveva in Inghilterra. Tra le sue opere 'Narratori delle pianure' e la trilogia 'Parlamenti buffi'. Franceschini: "Scompare grande intellettuale del '900" ...