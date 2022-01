Covid: situazione stabile al GOM di Reggio Calabria, restano 124 i ricoverati in ospedale. I DATI (Di lunedì 3 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 3 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - GiovaQuez : 'La situazione nei ProntoSoccorso è in peggioramento: oltre al crescente numero di pazienti, sia #Covid che non-Cov… - fattoquotidiano : Cura fai da te contro il Covid a casa, morto 38enne no vax: il ricovero in ospedale quando ormai situazione era com… - vale1586stella : RT @betitonme: Comunque assurdo il tempismo di 'Doc' che torna in onda ogni volta che la situazione covid tracolla - IneEdSheeran : RT @betitonme: Comunque assurdo il tempismo di 'Doc' che torna in onda ogni volta che la situazione covid tracolla -