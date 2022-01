Carlos Sainz | tappa in Dakar 2022 deludente | le parole dello spagnolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lanon fa prigionieri e, soprattutto, mette tutto sullo steso piano. Anche chi, come, in carriera è riuscito a vincere tre volte la competizione. Lodi Audi Sport ha vissuto unaestremamente complicata e la sua amarezza, a fine percorso, si è puntualmente palesata ai microfoni. LediEcco cosa ha detto il pilotadopo la. È un vero e proprio sfogo contro gli organizzatori della gara che per lui è stata complicatissima da gestire: “Sono veramente deluso per questa. Nel punto in cui abbiamo faticato a trovare il WayPoint abbiamo visto un sacco di veicoli avere le nostre stesse difficoltà. In tanti non ...