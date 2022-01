Calcio | Capello | ‘giusto escludere no vax | andrebbe tolto anche stipendio’

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. – (Adnkronos) – “Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori… Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i calciatori debbano essere esentati. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio”. L’ex allenatore dei Milan, Juventus e Real Madrid Fabioritiene giustoi calciatori no vax dal campionato. “Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi’ chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ci mettevano più tempo per recuperare”, aggiungealla ‘Gazzetta dello Sport’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sarri ha un modo particolare di pensaree di trasmetterlo ai suoi calciatori che non è più quello di Inzaghi. Mourinho invece ha un'idea di gioco più semplice ma quando lo ascolto, sento ......a buttarsi nel fuoco per la maglia e Torino è il posto migliore per vivere e per giocare a. ... Mentre Fabiopunta forte su Scamacca del Sassuolo: 'Alla Juve serve una punta e Scamacca è ...Fabio Capello è un allenatore che ha le idee ben chiare, ovviamente ciò non andrebbe bene a chi non si è sottoposto al vaccino.L’ex allenatore Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha parlato del Napoli in tali termini: “Se resistono bene nel mese di gennaio, per lo scudetto bisognerà fare i cont ...