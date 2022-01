Bocciate dal TAR Abruzzo le nuove piste da sci ad Ovindoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Aquila - Il Tar dell'Aquila con sentenza 01/2022 pubblicata oggi ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per la realizzazione di nuovi impianti da sci e relative piste nello stesso comune dove si trova una importante stazione invernale: lo ha fatto sapere con una nota la Stazione ornitologica abruzzese Onlus, che sottolinea come se le nove piste fossero state autorizzate, "avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale per l'Unione Europea, con gravissimo impatto sulle specie presenti". Il Tar aveva concesso la sospensiva nel luglio scorso. Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l'Orso, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'Aquila - Il Tar dell'Aquila con sentenza 01/2022 pubblicata oggi ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regionee Comune diper la realizzazione di nuovi impianti da sci e relativenello stesso comune dove si trova una importante stazione invernale: lo ha fatto sapere con una nota la Stazione ornitologica abruzzese Onlus, che sottolinea come se le novefossero state autorizzate, "avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale per l'Unione Europea, con gravissimo impatto sulle specie presenti". Il Tar aveva concesso la sospensiva nel luglio scorso. Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l'Orso, ...

