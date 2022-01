Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario delle gare (Di lunedì 3 gennaio 2022) La stagione 2021-2022 del Biathlon, che prevede undici tappe di Coppa del Mondo, nove di IBU Cup e cinque di Coppa del Mondo junior, proseguirà nel fine settimana: si inizia giovedì 6 gennaio con la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Oberhof, in Germania, che si chiuderà domenica 9 gennaio, con sei gare in calendario. Sia per gli uomini che per le donne sono in programma la sprint (giovedì e venerdì) e la pursuit (domenica), oltre alle staffette miste (sabato). Le gare saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) La stagione 2021-del, che prevede undici tappe didel, nove di IBU Cup e cinque dideljunior, proseguirà nel fine settimana: si inizia giovedì 6 gennaio con la quinta tappa didelad, in Germania, che si chiuderà domenica 9 gennaio, con seiin. Sia per gli uomini che per le donne sono inla sprint (giovedì e venerdì) e la pursuit (domenica), oltre alle staffette miste (sabato). Lesaranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport ed in direttain abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA ...

