Bambino di due anni muore annegato in mare: indagano i carabinieri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un Bambino di due anni è morto annegato in mare nella serata di ieri in località La Scala a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove si trovava con la madre. Dramma nella serata di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un Bambino di soli due anni è morto annegato. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi dueè mortoinnella serata di ieri in località La Scala a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove si trovava con la madre. Dramma nella serata di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove undi soli dueè morto. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

borghi_claudio : Oh come sono stato meglio due giorni senza giornali. Aprirli e ritrovarli farciti in maniera intollerabile di BALL… - Agenzia_Ansa : È la madre del bambino di due anni e mezzo recuperato privo di vita nelle acque del mare prospiciente località La S… - AleRiki6 : RT @sailor_snickers: Cioè una si cresce un bambino nella pancia, rinuncia al sushi e all’alcol, sopporta i calci sulla vescica, fa trecento… - maiohosonno1 : RT @sailor_snickers: Cioè una si cresce un bambino nella pancia, rinuncia al sushi e all’alcol, sopporta i calci sulla vescica, fa trecento… - x_juanstylvato5 : RT @sailor_snickers: Cioè una si cresce un bambino nella pancia, rinuncia al sushi e all’alcol, sopporta i calci sulla vescica, fa trecento… -