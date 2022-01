ATP Cup 2022, Spagna-Norvegia 3-0: percorso netto per gli iberici, Ruud ko contro Bautista Agut (Di lunedì 3 gennaio 2022) percorso netto. La Spagna prosegue all’insegna della perfezione la sua avventura nell’ATP Cup 2022, rassegna internazionale di tennis in corso di svolgimento a Sydney (Australia). Gli iberici, inseriti nel Gruppo A, si sono imposti per 3-0 contro la Norvegia, replicando quanto già fatto con il Cile nel primo incontro. Nonostante le assenze di Rafael Nadal e del giovane talentuoso Carlos Alcaraz, le Furie Rosse si stanno dimostrando solide e qualificate e il primato del raggruppamento con un secco 6-0 in termini di match vinti lo sta a certificare. Alla Qudos Bank Arena Pablo Carreno Busta (n.20 del mondo) ha avuto la meglio nei confronti di Viktor Durasovic (n.345 del ranking). La differente caratura tra i due tennisti si è notata fin dai primi scambi ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022). Laprosegue all’insegna della perfezione la sua avventura nell’ATP Cup, rassegna internazionale di tennis in corso di svolgimento a Sydney (Australia). Gli, inseriti nel Gruppo A, si sono imposti per 3-0la, replicando quanto già fatto con il Cile nel primo in. Nonostante le assenze di Rafael Nadal e del giovane talentuoso Carlos Alcaraz, le Furie Rosse si stanno dimostrando solide e qualificate e il primato del raggruppamento con un secco 6-0 in termini di match vinti lo sta a certificare. Alla Qudos Bank Arena Pablo Carreno Busta (n.20 del mondo) ha avuto la meglio nei confronti di Viktor Durasovic (n.345 del ranking). La differente caratura tra i due tennisti si è notata fin dai primi scambi ...

