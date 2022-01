ATP Cup 2022, i precedenti di Jannik Sinner con Arthur Rinderknech. C’è un brutto ricordo da cancellare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa notte, proprio allo scoccare della mezzanotte italiana di martedì 4 gennaio, a Sydney, in Australia, per l’ATP Cup 2022 di tennis, Jannik Sinner (numero 10 della classifica mondiale) affronterà il francese Arthur Rinderknech (numero 58 al mondo): nel primo singolare della sfida tra Italia e Francia. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Rinderknech Si tratterà del terzo incrocio tra i due: entrambi i precedenti sono datati 2021, con una vittoria per parte. Il 20 maggio sulla terra outdoor di Lione fu il transalpino a spuntarla agli ottavi in rimonta con il punteggio di 6-7(7) 6-2 7-5, ma è poi arrivata la replica dell’azzurro. Il 22 ottobre, infatti, Jannik Sinner si è imposto nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa notte, proprio allo scoccare della mezzanotte italiana di martedì 4 gennaio, a Sydney, in Australia, per l’ATP Cupdi tennis,(numero 10 della classifica mondiale) affronterà il francese(numero 58 al mondo): nel primo singolare della sfida tra Italia e Francia. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT LA DIRETTA LIVE DISi tratterà del terzo incrocio tra i due: entrambi isono datati 2021, con una vittoria per parte. Il 20 maggio sulla terra outdoor di Lione fu il transalpino a spuntarla agli ottavi in rimonta con il punteggio di 6-7(7) 6-2 7-5, ma è poi arrivata la replica dell’azzurro. Il 22 ottobre, infatti,si è imposto nei ...

