Variante Omicron, sintomi e durata (Di domenica 2 gennaio 2022) Più contagiosa, con un'incubazione più rapida, ma con sintomi meno gravi rispetto alla Delta. A delineare il quadro sulla Variante Omicron, responsabile dell'impennata di contagi in Italia e in Europa, gli studi sulla nuova mutazione del coronavirus con l'analisi dei dati in arrivo dai Paesi del mondo. Sulla nuova mutazione, gli elementi più recenti sono legati alla durata dell'incubazione e sono contenuti in uno studio pubblicato negli Stati Uniti dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention). Potrebbero essere necessari solo 3 giorni prima che le persone mostrino i segni dell'infezione, diventino contagiose e risultino positive, secondo quanto emerge dal periodo di incubazione mediano osservato in un cluster formato da una famiglia di 6 persone. Sono trascorse circa 72 ore tra la prima possibile esposizione ...

