Uccide il figlio e aggredisce l’ex moglie a Varese: l’uomo era ai domiciliari per aver accoltellato una collega (Di domenica 2 gennaio 2022) Emergono i primi aggiornamenti sulla drammatica vicenda che ha scosso Morazzone, paesino in provincia di Varese, dove un padre avrebbe ucciso il figlio di 7 anni per poi aggredire l’ex moglie. l’uomo è stato arrestato in mattinata ed ora emerge che non è nuovo a questo tipo di violenza. Cordoglio da parte del sindaco locale. Il 40enne che ha ucciso il figlio di 7 anni aveva accoltellato una collega Si chiama Davide Paitone il 40enne che avrebbe ucciso il figlio di 7 anni, per poi nasconderne il corpo nell’armadio di casa sua a Morazzone. Una vicenda terribile emersa nella tarda mattinata di oggi: dopo aver posto fine alla vita di suo figlio – secondo quanto riportato da TgCom24 con un fendente ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Emergono i primi aggiornamenti sulla drammatica vicenda che ha scosso Morazzone, paesino in provincia di, dove un padre avrebbe ucciso ildi 7 anni per poi aggredireè stato arrestato in mattinata ed ora emerge che non è nuovo a questo tipo di violenza. Cordoglio da parte del sindaco locale. Il 40enne che ha ucciso ildi 7 anni avevaunaSi chiama Davide Paitone il 40enne che avrebbe ucciso ildi 7 anni, per poi nasconderne il corpo nell’armadio di casa sua a Morazzone. Una vicenda terribile emersa nella tarda mattinata di oggi: dopoposto fine alla vita di suo– secondo quanto riportato da TgCom24 con un fendente ...

