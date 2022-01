Premier League, il West Ham trionfa in casa del Crystal Palace (Di domenica 2 gennaio 2022) Alle 18:30 chiude il programma di capodanno un altro derby di Londra dopo Watford–Tottenham, quello fra Crystal Palace e West Ham. A Selhurst Park, casa delle Eagles, va in scena una partita pazza: gli Hammers vanno avanti 3-0 con gol di Antonio e doppietta di Lanzini (il primo gol è un bel tiro dopo un altrettanto bel controllo di palla su passaggio di Rice; il secondo avviene su rigore nel recupero del primo tempo), ma rischiano la rimonta a fine partita, subendo la reazione dei padroni di casa con Edouard e Olise all’83’ e al 90?. Finisce 2-3, con sospiro di sollievo per Moyes che rimane stabile al quinto posto, consapevole però che a molte squadre in corsa per l’obiettivo mancano da recuperare diverse partite: lo stesso West Ham ha un incontro in meno rispetto al City primo. Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Alle 18:30 chiude il programma di capodanno un altro derby di Londra dopo Watford–Tottenham, quello fraHam. A Selhurst Park,delle Eagles, va in scena una partita pazza: gli Hammers vanno avanti 3-0 con gol di Antonio e doppietta di Lanzini (il primo gol è un bel tiro dopo un altrettanto bel controllo di palla su passaggio di Rice; il secondo avviene su rigore nel recupero del primo tempo), ma rischiano la rimonta a fine partita, subendo la reazione dei padroni dicon Edouard e Olise all’83’ e al 90?. Finisce 2-3, con sospiro di sollievo per Moyes che rimane stabile al quinto posto, consapevole però che a molte squadre in corsa per l’obiettivo mancano da recuperare diverse partite: lo stessoHam ha un incontro in meno rispetto al City primo.

