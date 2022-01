Limite di 40 km all'ora sulla superstrada: fioccano le multe ed esplode il caso. In tanti sono pronti a fare ricorso (Di domenica 2 gennaio 2022) BELFORTE DEL CHIENTI - Decine e decine di multe sono arrivate ad automobilisti pochi giorni prima delle festività natalizie e la protesta corre sui social . sono le contravvenzioni firmate dalla ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 2 gennaio 2022) BELFORTE DEL CHIENTI - Decine e decine diarrivate ad automobilisti pochi giorni prima delle festività natalizie e la protesta corre sui social .le contravvenzioni firmate dalla ...

Advertising

capuanogio : Che una #ASL immagini di intervenire su un presunto focolaio, perché due persone si sono contagiate in vacanza all’… - CavaliereAvv : Sono 20 anni , che utilizziamo l’euro come moneta legale , per le transazioni quotidiane , sono assolutamente in d… - nanaosaki_86 : RT @schnitzlerrr: Nella Cost. si parla di eguaglianza sostanziale (e di rimuovere gli ostacoli che la impediscono), di funzione sociale del… - BonoraGabriella : RT @schnitzlerrr: Nella Cost. si parla di eguaglianza sostanziale (e di rimuovere gli ostacoli che la impediscono), di funzione sociale del… - CoglioneBionico : Mezzanotte e mezza e il mio pensiero è andato totalmente a random all'acutazzo fotonico assurdo al limite dell'uman… -