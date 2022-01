Coppa d’Africa 2022, Federcalcio Marocco contro Zyiech: “Non fa minimo sforzo ed aspetta solo il pallone” (Di domenica 2 gennaio 2022) In Marocco sta facendo discutere parecchio l’esclusione di Hakim Zyiech dalla lista dei convocati per la Coppa d’Africa 2022. Il fantasista salterà la competizione per la seconda volta in carriera dopo l’edizione del 2017. Il motivo risiede nei rapporti non idilliaci con il selezionatore Halilhodzic negli ultimi mesi. Al tecnico bosniaco non è mai andata giù la scena quest’estate, quando Zyiech si rifiutò di entrare sul terreno di gioco (fingendo un infortunio) dopo aver iniziato il match in panchina. Questo il commento del presidente della Federcalcio marocchina Fouzi Lekjaaha: “Speravamo che Hakim potesse diventare un leader della nazionale, capace di portarla alla vittoria, non un calciatore che non fa il minimo sforzo e ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Insta facendo discutere parecchio l’esclusione di Hakimdalla lista dei convocati per la. Il fantasista salterà la competizione per la seconda volta in carriera dopo l’edizione del 2017. Il motivo risiede nei rapporti non idilliaci con il selezionatore Halilhodzic negli ultimi mesi. Al tecnico bosniaco non è mai andata giù la scena quest’estate, quandosi rifiutò di entrare sul terreno di gioco (fingendo un infortunio) dopo aver iniziato il match in panchina. Questo il commento del presidente dellamarocchina Fouzi Lekjaaha: “Speravamo che Hakim potesse diventare un leader della nazionale, capace di portarla alla vittoria, non un calciatore che non fa ile ...

Advertising

sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - DiMarzio : #CoppadAfrica | La storia della nazionale delle Isole Comore nella nostra intervista al capitano: 'Quindici anni fa… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - ForzaNapoliSe18 : RT @NapoliCalciogol: Napoli, senza Coppa d'Africa Osimhen punta a rientrare quanto prima: obiettivo Bologna - JEDIEV11 : RT @AntoCefalu: Lui è 'Mola', la mascotte della Coppa d'Africa. Non c'è istantanea migliore per spiegare che non è il #Covid il più grande… -