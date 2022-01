Bomba Rai | Tali E quali torna ma cambia tutto Solo una superstite in giuria Ecco chi fa fuori Carlo Conti

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 gennaio 2022)in onda:no gli imitatori ma non latutte le novità. Dopo il successo dello scorso autunno con Tale e Quale Show, grazie sopratal nuovo arrivo Cristiano Malgioglio che ha dato nuova verve e un pizzico di cattiveria allaè pronto per rire in onda con la versione nip. L’inizio diè per sabato 8 gennaio,la data di messa in onda quindi che dal venerdì si sposta al sabato ma non la. Saldamente al loro posto quindi ci sarà il già citato Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la regina dello ...