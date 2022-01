Angelus 2 gennaio | Papa Francesco | “Lasciate entrare la luce”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il Vangelo odierno restituisce un passo importante, che ogni domenica si recita anche nell’e in cui si può considerare racchiuso tutto il senso del Natale; “Il Verbo si fece Carne e venne ad abitare in mezzo a noi“, con questo dualismo profondo, in quella che si potrebbe definire una sorta di contradizione tra Verbo e Carne, si innesca il significato estremo della venuta di Dio tra gli uomini. “Noi vedemmo la sua“, prosegue il passo del Vangelo ed è sulla ‘’ cheesorta i fedeli a riflettere. Il primodel 2022 Le parole sulle qualiinvita a riflettere prima di recitare l’si potrebbero definire un paradosso; “Il Verbo – spiega il Pontefice – indica che Gesù è la Parola eterna ...

Dio ha scelto di incarnarsi per "abitare" tra noi. Lo ha ricordato il Papa all'Angelus, commentando il Vangelo di oggi e sottolineando che non bisogna avere paura dei propri ... 2 gennaio 2022 Nell'Angelus domenicale, Papa Francesco invita ad accogliere pienamente Gesù nella nostra vita: "Invitiamolo davvero, soprattutto nelle zone oscure"