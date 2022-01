Picchiare Enzo Iacchetti Striscia | intrusi in studio | caso clamoroso | come sono entrati | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Prima puntata del 2022 perla Notizia, che è tornato in onda con la solita conduzione dello storico duo composto da Ezio Greggio eper salutare l'arrivo del nuovo anno. Il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci ha saltato soltanto l'appuntamento del 31 dicembreè giusto che sia per lasciare spazio al discorso di fine anno di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica ormai prossimo alla conclusione del suo settennato. L'ingresso dinelloper la prima puntata del 2022 non è di certo passata inosservata, con i due conduttori che hanno dato a una simpatica gag per aprire la trasmissione. Vestito da montagna,ha spiegato cosa ha fatto ieri sera: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho ...