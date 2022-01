Nettuno ‘Dammi i soldi” e gli punta una pistola | la vittima reagisce e il ladro perde il cellulare | rintracciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 gennaio 2022) Voleva fare il “colpo col botto”, invece gli è riuscita solo l’ultima parte, al malvivente maldestro denunciato ieri dagli agenti del Commissariato di Anzio per tentata rapina. Si tratta di un trentenne di, già gravato da precedenti di polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio. Le minacce con lae la reazione inaspettata Ieri sera intorno alle 19:30, il 30enne, impugnando una, ha minacciato un uomo che stava prelevando del denaro contante dal bancomat dell’ufficio postale nella zona di San Giacomo a. Laha reagito e ne è scaturita una colluttazione al termine della quale il malvivente è fuggito. Ma ilnella foga non si è accorto di aver perso il telefono. Sul posto è intervenuta una volante del ...