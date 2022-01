LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Garmisch in DIRETTA | Kobayashi si salva dall’assalto di Granerud e concede il bis!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00. L’appuntamento è per martedì alle 13.30 sul trampolino di Innsbruck. Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buon anno! 15.59: Primo R.nella seconda tappa della tournèe, secondo posto per il tedesco Eisenbichler, terzo lo sloveno Kos. A seguire Lindvik, Hoerl, Sato, Geiger,, Zajc, Leyhe. 15.58: Ryoyuvince anche aPanterchirchen ed è in testa anche alla classifica della Tournèe con un marcine di 13 punti su Lindvik e di 19 su Kos 15.57: Punteggio di 291.2 per Ryoyu291,0 per Eisenbichler. Non si interrompe la serie negativa della Germania a: non vince da 20 anni. Prima gara aper lo sloveno Kos e ...